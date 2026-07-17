الرئيسية/حوادثإحباط تهريب 42 كجم "شبو" مخبأة في خزان وقود مركبةالقبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة بالتنسيق مع مكافحة المخدرات17 يوليو 2026 13:37آخر تحديث : 17 يوليو 2026 13:410:40أأعرعر:أخبار 24تهريب المخدراتهيئة الزكاة والضريبة والجماركمنفذ جديدة عرعرالميثامفيتامينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًّا في المدينةالقبض على يمنيين لترويجهما 27 كجم من الحشيش بعسيرأحكام مشددة في قضية التلاعب بالسحوبات التجارية في الكويتضبط 43 مخالفة صحية في مطاعم قطاع الوسط بالرياض