الرئيسية/حوادثإنقاذ 18 شخصًا إثر حريق بمبنى سكني في قلوة بسبب عبث أطفالباشرت الفرق الميدانية موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران21 أكتوبر 2026 18:45آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 18:46الشعار الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعوديةأأقلوة:أخبار 24محافظة قلوةقلوةحريقالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط وافد لممارسته أفعالًا منافية في مركز مساج بالقصيمإحباط تهريب 436 ألف قرص إمفيتامين بتبوكإجراءات نظامية بحق مواطن اصطاد 27 كائنًا فطريًاضبط شخصين مخالفين للائحة الأنشطة البحرية