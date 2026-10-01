الرئيسية/حوادثانحراف مفاجئ يتسبب بحادث مروري بين مركبتين في الطائفمرور الطائف: جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة1 أكتوبر 2026 13:29آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 13:36أحد منسوبي الإدارة العامة للمرور يقوم بتنظيم المرورأأالرياض:أخبار 24الادارة العامة للمرورالمرور السعوديالحوادث المروريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةهبوط اضطراري لـ"فلاي دبي" بتبوك ونقل الطيار ومساعده للمستشفىضبط قائد مركبة لقيادته على أكتاف الطرق والأرصفة بالرياضضبط مواطن لصيده دون ترخيص بالمدينةشرطة الرياض تباشر واقعة تعرض طفل للأذى