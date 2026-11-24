الرئيسية/حوادثتعاون سعودي - عماني يحبط تهريب 500 ألف قرص مقيد التداولبناءً على معلومات استباقية من "الداخلية السعودية"24 نوفمبر 2026 13:24آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 13:29آلاف الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي بعد ضبطها وتحريزهاأأالرياض:أخبار 24تهريب المخدراتسلطنة عمانوزارة الداخليةالاقراص المخدرةمكافحة المخدراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةمصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة بالقصيم"أمانة الرياض" تغلق منشأة وترصد 16 مخالفة في صناعية "أم الحمام" إجراءات نظامية بحق مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام تركيشرطة المدينة: العثور على فتاة متغيبة عن ذويها ولا صحة لاختطافها