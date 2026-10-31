الرئيسية/حوادثحرس الحدود يحبط تهريب 31.8 ألف قرص إمفيتامينجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية حيال المواد المخدرة والمخالفين31 أكتوبر 2026 17:09آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 17:09المتهمون بعد القبض عليهم وبحوزتهم 140 كيلوجراماً من نبات القات المخدر في جازانأأجازان:أخبار 24المديرية العامة لحرس الحدودجازانحرس الحدودالحدود الشماليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإحباط 1147 محاولة تهريب ممنوعات خلال أسبوعضبط مقيم لصيده بدون ترخيص في جدة ضبط 150 كجم أغذية فاسدة وإغلاق 13 منشأة بالرياضالدفاع المدني يباشر حادث وميض غازي بالرياض