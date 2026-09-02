الرئيسية/حوادثضبط مواطنين لمخالفتهما لنظام الصيد البحري في ينبع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة2 سبتمبر 2026 13:15آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 13:15ضبط مخالفين لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة أأينبع:أخبار 24المدينة المنورةالصيد البحريحرس الحدودالتعليقاتأأخبار ذات صلةمصر: مقتل 16 شخصًا وإصابة 28 بانقلاب حافلة بجنوب سيناءغرق سفينة شحن تركية في بحر مرمرة وفقدان 10 بحارة ضبط مقيم تحدث بعبارات تتضمن إساءة إلى المرأة ومساسًا بالآداب العامة ضبط مواطن ووافد لترويجهما الشبو في المدينة