الرئيسية/حوادثرصد 259 مخالفة للسكوترات والدراجات الهوائية في 79 حديقة بالرياض منها عدم الالتزام باشتراطات وضوابط الأمن والسلامة28 نوفمبر 2026 20:29آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 20:43أحد عناصر الفرق الميدانية يباشر عمله خلال حملة رقابية على عربات تأجير السكوترات والدراجات الهوائية أأالرياض:أخبار 24أمانة الرياضالحدائقالرياضالدراجات الهوائيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"زاتكا" تحبط 1032 محاولة تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوعالقبض على مقيم لترويجه 21 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت بحوزته مواد مخدرة "الداخلية المصرية" تنشر فيديو يوثق كيفية وقوع حريق الوراق