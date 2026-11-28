الرئيسية/حوادث"زاتكا" تحبط 1032 محاولة تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع751 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته و268 لمواد محظورة و27 لمواد مخدرة28 نوفمبر 2026 14:50موظف الجمارك يفحص حاوية واردة عبر أحد الموانئ ليلاً أأالرياض:أخبار 24ممنوعاتهيئة الزكاة والضريبة والجماركالمنافذ الحدوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقبض على مقيم لترويجه 21 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت بحوزته مواد مخدرة "الداخلية المصرية" تنشر فيديو يوثق كيفية وقوع حريق الوراقضبط وافد حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة