الرئيسية/حوادث"زاتكا" تضبط 1053 حالة تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوعإحباط تهريب 31 حالة لمواد مخدرة و263 لمواد محظورة21 نوفمبر 2026 14:34آخر تحديث : 21 نوفمبر 2026 14:34رجل أمن يفحص شحنة واردة عبر أحد المنافذ الجمركيةأأالرياض:أخبار 24مواد مخدرةممنوعاتهيئة الزكاة والضريبة والجماركالمنافذ الحدوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإحباط تهريب 2.3 مليون حبة "إمفيتامين" في شحنة "طوب إسمنتي"شرطة الرس تقبض على مواطن لنشر ادعاءات مضللةضبط مخالفين لصيدهما دون ترخيص في ينبعضبط وافد لمخالفته الآداب العامة داخل مركز للمساج بالمدينة