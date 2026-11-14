الرئيسية/حوادث"زاتكا" تضبط 1128 حالة تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوعالمضبوطات شملت 845 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته و270 لمواد محظورة14 نوفمبر 2026 14:32آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 14:32موظف من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يقوم بتفتيش حقيبة سفرأأالرياض:أخبار 24ممنوعاتهيئة الزكاة والضريبة والجماركالمنافذ الحدوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةحادث مروري إثر انحراف مفاجئ في جازان ضبط مخالف لممارسته الصيد دون تصريح في جدةإحباط تهريب 413 ألف حبة "إمفيتامين" مخبأة في إرسالية "فول"انحراف مفاجئ يتسبب في حادث مروري بنجران