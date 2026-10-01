الرئيسية/حوادثسقوط شظايا صاروخ باليستي بخميس مشيط وأضرار محدودةتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات1 أكتوبر 2026 22:57آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 23:181 / 2أضرار مادية في عدد من المباني والمركباتأأخميس مشيط:أخبار 24المليشيات الحوثيةالدفاع المدنيالصواريخ الباليستيةخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسيطرة على حريق بمستودعين للأحبار وقطع غيار المركبات بالرياض6 وفيات جراء تصادم مركبتين على طريق الطائف - الرياضهبوط اضطراري لـ"فلاي دبي" بتبوك ونقل الطيار ومساعده للمستشفىضبط قائد مركبة لقيادته على أكتاف الطرق والأرصفة بالرياض