الرئيسية/حوادثضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت بحوزته مواد مخدرة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى نيابة المخدرات 27 نوفمبر 2026 17:17آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 17:17أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت بعد ضبطه مع شخص آخر وبحوزتهما المخدراتأأالكويت:أخبار 24النيابة العامةالكويتالمخدراتالمواد المخدرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقبض على مقيم لترويجه 21 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي "الداخلية المصرية" تنشر فيديو يوثق كيفية وقوع حريق الوراقضبط وافد حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعةضبط وافدين لممارستهما الدعارة في الجوف