الرئيسية/حوادثضبط سائق ظهر بمحتوى مرئي خلال مخالفة بالشرقيةإحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لاستكمال الإجراءات26 أغسطس 2026 01:01آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 02:24مباشرة حادث اصطدام مركبة بواجهة محل تجاري بالقصيمأأالمنطقة الشرقية:أخبار 24المرورالادارة العامة للمرورالمخالفات المروريةمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط مواطنَين لصيدهما دون ترخيص بمحمية الإمام تركيضبط شخص تحرش بامرأة واعتدى على آخر في الرياض ضبط شخص لنقله 13 مخالفًا لنظام الحدودالإطاحة بمخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في ينبع