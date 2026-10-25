الرئيسية/حوادثضبط قائد مركبة عكس السير وقطع الإشارة بالرياضبعد ظهوره في محتوى مرئي متداول عبر وسائل التواصل25 أكتوبر 2026 13:03آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 13:04قائد المركبة وهو يرتكب مخالفات مرورية وفي الإطار الآخر بعد القبض عليهأأالرياض:أخبار 24الادارة العامة للمرورالمرور السعوديمخالفات مروريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإحباط تهريب 106 آلاف قرص مقيد التداول و14 كجم حشيش بجازانضبط مخالف لإشعاله النار داخل محمية الإمام فيصلالقبض على مقيم ومخالف بحوزتهما 9 آلاف قرص طبي بمكةالدفاع المدني يخمد حريقًا في محلين تجاريين بالرياض