الرئيسية/حوادثضبط مخالفين لصيدهم 3 كائنات فطرية بمحمية الإمام تركيجرى إيقافهما وإحالتهما للجهة المختصة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.11 سبتمبر 2026 03:20آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 03:20ضبط مخالفين لصيدهم 3 كائنات فطرية بمحمية الإمام تركيأأالرياض:أخبار 24الصيدمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالقوات الخاصة للامن البيئيالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةإنقاذ مقيم تعطلت مركبته على طريق عُمان الدوليإخماد حريق مركبة أثناء سيرها على طريق عام بالأحساء"حرس الحدود" ينقذ مقيمين بعد تعطُّل واسطتهما البحريةضبط مواطن تورط في ترويج 58 كجم من القات بعسير