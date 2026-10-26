الرئيسية/حوادثضبط مقيمين مخالفين لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة طبقت الإجراءات النظامية بحقهما26 أكتوبر 2026 19:28آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 19:33المقيمان المخالفان بعد ضبطهما باستغلال الرواسب في المدينة المنورةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةمقيمينالهندباكستانالقوات الخاصة للأمن البيئالتربةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإنقاذ مواطن تعطلت واسطته البحرية في جدةضبط قائد شاحنة يقود على الأرصفة ويراوغ بين المركباتضبط 3 مخالفين لصيدهم 115 كائنًا فطريًا إحباط تهريب 106 آلاف قرص مقيد التداول و14 كجم حشيش بجازان