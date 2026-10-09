الرئيسية/حوادثضبط مقيم لوَّث البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقيةتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة9 أكتوبر 2026 18:49آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 18:49المقيم بعد ضبطه بمخالفة نظام البيئة في المنطقة الشرقيةأأالدمام:أخبار 24الحياة الفطريةالقوات الخاصة للامن البيئيالمنطقة الشرقيةالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإحباط تهريب 51 ألف حبة "كبتاجون" مخبأة في شاحنة بمنفذ الحديثةالمرور يباشر حادث عكس السير بالرياض ضبط مواطنين لصيدهم بدون ترخيص في جدةضبط 3 وافدين لاستغلالهم أطفالًا ونساءً في التسول بالرياض