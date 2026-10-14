الرئيسية/حوادثضبط مقيم مارس الصيد دون تصريح وبأدوات محظورة بالقطيفجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه14 أكتوبر 2026 11:49آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 11:49ضبط مخالف للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة بالقطيفأأالقطيف:أخبار 24الصيد البحريحرس الحدودالمنطقة الشرقيةالأمن والسلامةمخالفالتعليقاتأأخبار ذات صلة4 إصابات بشظايا بعد اعتراض صاروخين في الرياضضبط 2302 عبوة مخالفة من منتجات السجائر الإلكترونية بالرياضضبط 3 أشخاص لصيدهم دون ترخيص في ينبعإنقاذ 3 أشخاص احتُجزوا داخل شعيب حصيدة بالقريات