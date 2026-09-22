الرئيسية/حوادثضبط مواطن لترويجه 30 كيلوجرامًا من الحشيش وأقراص إمفيتامين جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه22 سبتمبر 2026 21:55آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 22:00المواطن بعد إلقاء القبض عليه لترويجه مواد مخدرة في مكةأأمكة المكرمة:أخبار 24القبض على مروجي مخدراتامن الطرقمكافحة المخدراتمكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط مقيمة لممارستها التسول في عسيرضبط وافدين لممارستهما أفعالًا منافية في مركز مساج بالشرقيةإجراءات نظامية بحق مخالف لنظام البيئةالقبض على مواطن لترويجه 7953 قرصًا من الإمفيتامين بالمدينة