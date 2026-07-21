الرئيسية/حوادثضبط مواطن ومقيم لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوكضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة21 يوليو 2026 21:43آخر تحديث : 21 يوليو 2026 21:43ضبط مواطن ومقيم لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك.أأتبوك :أخبار 24استغلال الرواسبحماية البيئةتبوكالقوات الخاصة للأمن والحمايةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"حرس الحدود" يضبط مخالفًا لأنظمة الصيد في تبوكضبط وافد لممارسته أفعالًا منافية للآداب العامة بمركز مساج ضبط مخالفين لنظام البيئة وتوقيع العقوبات النظاميةضبط مقيم لترويجه 5 كيلوجرامات من الشبو بمكة