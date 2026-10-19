الرئيسية/حوادثضبط وافد حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة عبر مطار المدينة"الجوازات" تؤكد استكمال الإجراءات النظامية بحقه19 أكتوبر 2026 13:08آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 13:15الوافد بعد ضبطه في مطار المدينةأأالمدينة المنورة:أخبار 24الجوازاتمطار المدينة المنورةمطار الامير محمد بن عبدالعزيزالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةمصرع 13 شخصًا إثر اقتحام شاحنة حشدًا خلال مهرجان هندوسيضبط أشخاص تورطوا في مشاجرة بحفر الباطنضبط مقيمين مخالفين لاستغلالهما الرواسب في عسيرضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات مرورية بالشرقية