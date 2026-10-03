الرئيسية/حوادثضبط 1168 حالة تهريب ممنوعات في المنافذ الجمركيةالتبغ ومشتقاته تتصدر المضبوطات بـ863 حالة.. وضبط مواد مخدرة ومحظورة3 أكتوبر 2026 14:33آخر تحديث : 3 أكتوبر 2026 14:45هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا"أأالرياض:أخبار 24ممنوعاتهيئة الزكاة والضريبة والجماركالتبغالمنافذ الحدوديةالمواد المخدرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحطم مروحية طبية قبالة لوس أنجليس يخلّف قتيلين الإطاحة بشبكة احتيال مالي مرتبطة بتشكيل عصابي إجرامي خارج المملكةسقوط مقذوف على مدرسة في نجران نتج عنه أضرار ماديةالقبض على مواطن ومخالف لترويجهما الحشيش المخدر