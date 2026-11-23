الرئيسية/حوادثمرور القصيم يباشر حادثاً مرورياً لانقلاب حافلة جرى استكمال الإجراءات النظامية حياله23 نوفمبر 2026 21:45آخر تحديث : 23 نوفمبر 2026 21:45الحافلة بعد تعرضها لحادث في القصيمأأالقصيم:أخبار 24الادارة العامة للمرورحوادث السياراتحوادث مرورالقصيمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أمانة الرياض" تغلق منشأة وترصد 16 مخالفة في صناعية "أم الحمام" إجراءات نظامية بحق مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام تركيشرطة المدينة: العثور على فتاة متغيبة عن ذويها ولا صحة لاختطافهاتماس كهربائي يتسبب باندلاع حريق بمحل تجاري بالخبر