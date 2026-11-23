الرئيسية/حوادثمصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة بالقصيم مرور القصيم: جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الحادث23 نوفمبر 2026 21:45آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 09:19الحافلة بعد تعرضها لحادث في القصيمأأالقصيم:أخبار 24الادارة العامة للمرورحوادث السياراتالمركز الوطني لسلامة النقلحوادث مرورالقصيمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أمانة الرياض" تغلق منشأة وترصد 16 مخالفة في صناعية "أم الحمام" إجراءات نظامية بحق مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام تركيشرطة المدينة: العثور على فتاة متغيبة عن ذويها ولا صحة لاختطافهاتماس كهربائي يتسبب باندلاع حريق بمحل تجاري بالخبر