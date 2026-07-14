الرئيسية/حوادثمقتل مهاجر كولومبي برصاص شرطة الهجرة الأمريكية في ولاية ماينالسلطات تقول إنه حاول الفرار بمركبته خلال تنفيذ أمر ترحيل14 يوليو 2026 10:29آخر تحديث : 14 يوليو 2026 10:29محققو مكتب التحقيقات الفدرالي يباشرون التحقيقات في موقع إطلاق النارأأماين:أخبار 24المهاجرينالشرطة الامريكيةمكتب التحقيقات الفيدراليالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط مخالف للصيد دون تصريح في جدةإتلاف 4.5 أطنان أغذية ولحوم مجهولة المصدر في جدةضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في جازانحريق واسع يجتاح غابة "فونتينبلو" قرب باريس وسط موجة حر شديدة