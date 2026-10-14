الرئيسية/دولياتآلاف الوجبات السعودية للفئات الأكثر احتياجًا بغزة استفاد من تلك الوجبات 24.8 ألف فرد14 أكتوبر 2026 05:31آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 05:31إعانة الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةقطاع غزةالمساعدات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإصابة سفينتين بمقذوفات في مضيق هرمزلقطات توثق اقتحام القوات المسلحة اليمنية تحصينات الحوثيينوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والكويتي أوضاع المنطقة"الصباحة".. الخزان الذي استغله الحوثي وقوداً لحروبه