الرئيسية/دولياتآل جابر: اليمن ليس ملكًا للحوثيين وشعبه سيخرج منتصرًا قال إن الحوثي يرى في دماء اليمنيين وقودًا لمغامراته20 أكتوبر 2026 18:48آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 19:01سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابرأأالرياض:أخبار 24تعزمليشات الحوثيالحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية: تحييد 200 حوثي خلال 744 عملية بـ24 ساعةالتحالف: نحذر الحوثيين من استغلال الوسائط البحرية في تهريب الصواريخوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والإماراتي تطورات الأوضاع فرنسا تفرض حظر تجول جزئيًا بعد أعمال شغب وعنف