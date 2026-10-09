الرئيسية/دولياتآل جابر: تطهير باب المندب من بقايا ميليشيا الحوثيغداة إعلان قوات درع الوطن وألوية العمالقة إحكام السيطرة على جبهة كهبوب9 أكتوبر 2026 14:24آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 14:24السفير محمد آل جابرأأالرياض:أخبار 24السفير السعودي باليمنمليشات الحوثيمحمد ال جابرالحرب على الحوثيينمضيق باب المندبالتعليقاتأأخبار ذات صلةبريطانيا تدين الاعتداءات الحوثية على مطاري أبها والملك خالد"ترامب" ينفي نية ضرب إيران قبل انتخابات نوفمبر أمريكا تفرض عقوبات على 17 سفينة إيرانيةوزير الخارجية وأمين عام الجامعة العربية يبحثان الأوضاع بالمنطقة