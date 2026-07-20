الرئيسية/دولياتآندي بيرنام رئيسًا لوزراء بريطانيا خلفًا لكير ستارمرترقُّب لتشكيل الحكومة الجديدة وخططها للمرحلة المقبلة20 يوليو 2026 23:45آخر تحديث : 20 يوليو 2026 23:491 / 2آندي بيرنام رئيس وزراء بريطانياأألندن:أخبار 24آندي بيرنامرئيس وزراء بريطانيابريطانياتغيير الحكومة البريطانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاعات الجوية في الكويت تتصدى لهجمات معاديةوزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظرائه في مصر والبحرين وتركياالتحالف: سنحمي سفننا في باب المندب وسنرد بحزم على التهديداتالمملكة ترفض اتهامات الحوثيين بحصار اليمنيين