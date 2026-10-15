الرئيسية/دولياتأحكام بالإعدام والسجن لمتهمين بأحداث الساحل السوريالإعدام لاثنين من عناصر النظام السابق وأحكام بالسجن والبراءة لآخرين15 أكتوبر 2026 12:50آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 12:50محكمة الجنايات العسكرية خلال الجلسة الثانية للنطق بالأحكام في ملف انتهاكات الساحل السوريأأحلب:أخبار 24سورياتنفيذ الأحكامحلببشار الاسدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاءكوريا الشمالية تختبر صواريخ تُطلق من غواصات قافلة مساعدات إنسانية جديدة من المملكة لأهل غزةوزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية والدولية