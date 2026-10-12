الرئيسية/دولياتأردوغان: نقف مع السعودية وندين الهجمات الحوثيةأعرب أردوغان عن تعازيه لأسر الضحايا12 أكتوبر 2026 19:07آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 19:07الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأأالرياض:أخبار 24تركيامطار الملك خالد الدوليرجب طيب اردوغانالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفي اتصال مع ولي العهد.. ملك الأردن يدين الاعتداءات على المملكة القوات اليمنية: تنفيذ 1879 عملية استهداف وتحييد 950 عنصرًا حوثيًاخاصالحوثيون وداعش.. وجهان مختلفان للإرهابالصين والاتحاد الأوروبي يدينان اعتداءات الحوثيين على المطارات