الرئيسية/دولياتأردوغان يصدّق على اتفاقية مكة للدفاع المشتركالمملكة وباكستان وتركيا تبحث في إسلام أباد ملفات التعاون المشترك27 نوفمبر 2026 10:30آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 10:30ولي العهد والرئيس التركي يتصافحان بعد توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشتركأأأنقرة:أخبار 24تركيااتفاقية مكة للدفاع المشتركرجب طيب اردوغانالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب: بوتين يمكنه حضور قمة العشرين في مياميوصول 13 شاحنة مساعدات سعودية إلى عدن25 ألف وجبة من مركز الملك سلمان للإغاثة لسكان غزة القوات اليمنية تستهدف وسائل وعناصر الحوثيين بالجوف