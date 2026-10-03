الرئيسية/دولياتأركان إدارة ترامب اجتمعوا سرًا لمناقشة ملفي إيران والحوثيينترأس فانس اجتماعًا سريًا لكبار أعضاء الإدارة في كامب ديفيد3 أكتوبر 2026 12:28آخر تحديث : 3 أكتوبر 2026 12:28يتحدث فانس خلال تجمع انتخابي دعمًا للمرشح الجمهوري لمنصب حاكم فلوريدا بايرون دونالدز — AFPأأالرياض:أخبار 24الحرب الإيرانية الأمريكيةالحوثيينمليشيات الحوثيدونالد ترامبجيه دي فانساليمنايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنائب العام الإماراتي: مساعد طيار "فلاي دبي" شرع في عمل إرهابيمقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط خام شرق عمانالرسي يبحث تعزيز التعاون السعودي–الإيطالي في روما الجيش اليمني: استهدف عربات حوثية كانت تتجه إلى جبل راسن