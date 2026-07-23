الرئيسية/دولياتأمريكا تتوعد إيران والحوثيين بعد ضرب ناقلات النفطفي ظل تصعيد ملحوظ بين الجانبين بعد الهجمات الإيرانية على السفن في المضيق.23 يوليو 2026 18:50آخر تحديث : 23 يوليو 2026 18:50إحدى الهجمات الأمريكية على إيرانأأواشنطن:أخبار 24طهرانمضيق هرمزماركو روبيوالولايات المتحدةالحوثييندونالد ترامبالمملكةالحرس الثوري الإيرانيناقلة نفطترامبالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيان خليجي - أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي التطورات الإقليميةالكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعوديةبدعم سعودي.. طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا يبدأ رحلة العلاج في الأردن