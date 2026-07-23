الرئيسية/دولياتأمريكا تضرب إيران لليوم الـ13 وطهران تصعّد ضد دول المنطقةترامب يصعّد لهجته ضد إيران وتحذيرات من خروج الصراع عن السيطرة24 يوليو 2026 02:33آخر تحديث : 24 يوليو 2026 13:05واشنطن بدأت جولة جديدة من الضربات على إيرانأأواشنطن:أخبار 24الحرس الثوري الايرانيواشنطنانطونيو غوتيريشالامم المتحدةالجيش الامريكيايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالناقلات العابرة لهرمز عند أدنى مستوى منذ أكثر من شهرينإطلاق صافرات الإنذار في البحرين للمرة الثانيةترامب: تعويض أضرار سفن الخليج من الأموال الإيرانية المجمدةالدفاعات الكويتية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرة معادية