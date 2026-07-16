الرئيسية/دولياتأمريكا تمنع دخول القادمين من الكونغو مؤقتاً بسبب "إيبولا"الكونغو تسجل 1963 إصابة بإيبولا و719 وفاة حتى 12 يوليو16 يوليو 2026 11:30آخر تحديث : 16 يوليو 2026 11:30مخيم أيبولا فى الكونغوأأواشنطن:أخبار 24الايبولاالولايات المتحدة الامريكيةالصحة العالميةجمهورية الكونجوالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأردن يسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيهدعوة سعودية لاعتماد مؤشرات تقيس أثر الاستدامةالبحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية واستنفار كامل لحماية المملكةالكويت تعترض 4 صواريخ و21 طائرة مسيرة إيرانية