الرئيسية/دولياتأمريكا توسع وجودها العسكري في "جرينلاند" بقاعدتين جديدتيناتفاق ثلاثي بين جرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ينهي التوتر23 سبتمبر 2026 15:30آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 15:30الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن يعرضون وثائق خلال مراسم توقيع ثلاثيةأأكوبنهاجن:أخبار 24القطب الشماليواشنطندونالد ترامبجرينلاندالتعليقاتأأخبار ذات صلةالربيعة: المملكة دعمت الأمن الغذائي العالمي بأكثر من 3.4 مليار دولار"بن فرحان" يترأس قمة السلام ويبحث تعزيز التعاون مع سوريا وتركياعقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني3 سفن فقط تعبر مضيق هرمز خلال يوم كامل