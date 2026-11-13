الرئيسية/دولياتأمريكا توقف إقلاع الطائرات لدواعٍ أمنية رصد مشكلات خطيرة في أنظمة اتصالات مراقبة الحركة الجوية14 نوفمبر 2026 00:29وقف إقلاع الطائرات على مستوى الولايات المتحدة أأواشنطن:أخبار 24إدارة الطيران الاتحادية الأمريكيةالطيرانالولايات المتحدة الامريكيةالسفرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية: تحييد 221 حوثياً وتدمير وإعطاب 73 آلية عسكريةالبرلمان العربي لملاحقة مليشيا الحوثي أمام الجنائية الدوليةالجيش اليمني يحبط تحركات للحوثيين في الجوفالمملكة تعزي تركيا والإمارات في ضحايا تحطم مروحية وحادث