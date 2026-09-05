الرئيسية/دولياتأمريكا والصين تعقدان محادثات حول مخاطر الذكاء الاصطناعيأول حوار رسمي حول الأمن التقني بين البلدين يُعقد منتصف سبتمبر5 سبتمبر 2026 13:22آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 13:22شعار شركة "أنثروبيك" الأمريكية على واجهة حاسب محمول — REUTERSأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدةالصينالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني يتقدم في تعز والحديدة... وتدمير زورقين للحوثيينانفجارات قرب جزيرة خارك الإيرانية وأنباء عن استهداف ناقلة نفطواشنطن تطارد العقل السيبراني للحرس الثوري الإيرانيترامب: النزاع مع إيران "بسيط" والضربات مستمرة