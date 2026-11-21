الرئيسية/دولياتأمين مجلس التعاون: الاعتداءات الإسرائيلية على غزة "إرهاب"جدد التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت في دعم الشعب الفلسطيني21 نوفمبر 2026 16:43آخر تحديث : 21 نوفمبر 2026 16:43أعلام دول مجلس التعاون الخليجيأأالرياض:أخبار 24جاسم البديويغزةمجلس التعاون الخليجيالشعب الفلسطينيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تؤكد أهمية الأمن الإقليمي في مؤتمر نابولياختراق قاعدة بيانات المعلومات الجنائية التابعة لـ"إف بي آي"زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب وسط بيروعراقجي: إيران تراهن على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع أمريكا