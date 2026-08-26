الرئيسية/دولياتالكويت تُحبط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخها بـ150 مليون دينار5 أطنان من بودرة مادة "ليريكا" الخام و4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج26 أغسطس 2026 12:51آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 12:51 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسفأأالكويت:أخبار 24تهرب مخدراتالكويتالمخدراتوزير الداخليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ترحب باندماج قوات "قسد" في المؤسسات العسكرية السوريةواشنطن تعلق مواعيد التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها حول العالمتعاون سعودي سنغالي لمكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدودوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والتركي جهود خفض التوترات الإقليمية