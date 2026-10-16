الرئيسية/دولياتإحباط مخطط إرهابي في ريف دمشق القبض على المتورطَين وضبط عبوة ناسفة مجهزة للتفجير 16 أكتوبر 2026 22:11آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 22:111 / 3أفراد من الخلية الإرهابية بعد القبض عليهم في سورياأأدمشق:أخبار 24سورياداعشجماعات ارهابيةدمشقالتعليقاتأأخبار ذات صلةرئيس وزراء باكستان: تحالف مكة محطة تاريخية في علاقاتنا مع المملكةوزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان التطورات في المنطقة القوات اليمنية: تحييد 430 حوثيًا وتدمير وإعطاب 100 آلية عسكريةالمملكة تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها