الرئيسية/دولياتإدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة العدد وصل إلى 175 ألف تأشيرة منذ مطلع 202521 أكتوبر 2026 02:03آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 02:03تأشيرة أمريكاأأواشنطن:أخبار 24واشنطنالتاشيرات الامريكيةالولايات المتحدة الامريكيةدونالد ترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في المنطقةآل جابر: اليمن ليس ملكًا للحوثيين وشعبه سيخرج منتصرًاالقوات اليمنية: تحييد 200 حوثي خلال 744 عملية بـ24 ساعةالتحالف: نحذر الحوثيين من استغلال الوسائط البحرية في تهريب الصواريخ