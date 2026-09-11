الرئيسية/دولياتإدانات خليجية وعربية لاستهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب" من العراق رفض مجلس التعاون القاطع لأي أعمال تستهدف أمن دوله واستقرارها.12 سبتمبر 2026 00:45آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 02:21مجلس التعاون الخليجيأأالرياض:أخبار 24رابطة العالم الاسلاميجاسم البديويالعراقمجلس التعاون الخليجيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ترحب بإطلاق التحالف العالمي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثيالعراق يدين الهجمات على المملكة "الخارجية": استهداف أنابيب شرق غرب كان بمسيّرات من العراقوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والقطري الأوضاع الإقليمية