الرئيسية/دولياتإدانات خليجية وعربية لاستهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب"رفض مجلس التعاون القاطع لأي أعمال تستهدف أمن دوله واستقرارها.12 سبتمبر 2026 00:45آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 06:14مجلس التعاون الخليجيأأالرياض:أخبار 24رابطة العالم الاسلاميجاسم البديويالعراقمجلس التعاون الخليجيالاردنقطرالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةزلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسياضربات يمنية تشلّ قدرات الحوثيين في المخا وذبابالمملكة ترحب بإطلاق التحالف العالمي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثيالعراق يدين الهجمات على المملكة