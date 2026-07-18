الرئيسية/دولياتإدانة سعودية لاستمرار العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردنرفض المملكة للهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية18 يوليو 2026 18:48آخر تحديث : 18 يوليو 2026 19:07وزارة الخارجية أأالرياض:أخبار 24البحرينالكويتوزارة الخارجيةايرانالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبديوي: استهداف البحرين والكويت والأردن جرائم حرب تستوجب المساءلة الفوريةالأردن: الدفاعات الجوية تسقط 10 صواريخ إيرانيةالكويت: حريق بمحطة كهرباء وتعطل الملاحة بالمطار إثر اعتداءات إيرانيةالبحرين تعلن التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية