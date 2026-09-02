الرئيسية/دولياتإعفاء متبادل بين المملكة وصربيا من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة 2 سبتمبر 2026 22:03آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 22:031 / 4الاجتماع في مقر وزارة الخارجية الصربيةأأبلغراد:أخبار 24التاشيراتاعفاءاتنائب وزير الخارجيةصربياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تعزي ماكرون في وفاة رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادورإدانات خليجية وعربية للهجوم على ناقلة نفط في هرمزنيابة عن ولي العهد.. الخريجي يشارك في مؤتمر دول عدم الانحياز "الكهموس" يبحث تعزيز مكافحة الفساد مع ممثلة الأمم المتحدة