الرئيسية/دولياتإعفاء متبادل للتأشيرات الدبلوماسية والخاصة بين المملكة وباكستانخلال لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان22 سبتمبر 2026 09:36آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 09:36وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستانأأ نيويورك:أخبار 24باكستانوزير الخارجيةالتاشيراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يشارك بنيويورك في 3 اجتماعات وزاريةوزراء مجموعة السبع يدعون إيران لوقف دعمها للحوثييناتفاق ثلاثي يعيد فتح قاعدة أمريكية في جرينلاندمباحثات سعودية بريطانية لتعزيز التعاون بقطاع الطاقة