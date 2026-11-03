الرئيسية/دولياتإغلاق أول مراكز الاقتراع في انتخابات الكونغرس الأميركييتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على جميع مقاعد مجلس النواب4 نوفمبر 2026 02:17آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 02:17 انتخابات الكونغرس الأميركيأأواشنطن:أخبار 24الانتخابات الامريكيةمجلس النواب الامريكيواشنطنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية تقتحم تحصينات الحوثيين شرق الجوفمقذوفان مجهولان يصيبان ناقلة نفط قرب عُمانوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والقطري مستجدات المنطقةالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 370 من عناصر الحوثي وتدمّر 120 آلية ومعدة