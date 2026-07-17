الرئيسية/دولياتاتفاقية سعودية – سلوفاكية لتعزيز التعاون في شتى المجالاتوُقِّعت بالرياض بين وزير الخارجية ووزير الدفاع السلوفاكي17 يوليو 2026 17:20آخر تحديث : 17 يوليو 2026 17:20وزير الخارجية يستقبل وزير الدفاع السلوفاكي ويوقعان اتفاقية تعاون عامة بين البلدينأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةمجلس الوزراءسلوفاكيااتفاقياتالتعاون الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةهزة أرضية بقوة 5.4 ريختر جنوب غرب صلالةآندي بيرنهام يتولى زعامة حزب العمال البريطاني تمهيدًا لرئاسة الحكومةالأردن يسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيهترامب يتهم الصين بأكبر اختراق انتخابي في التاريخ